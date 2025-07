PSG : Marco Asensio est bloqué

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts. En plus des dossiers Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier, le club champion de France et d’Europe 2025 doit gérer son dégraissage. Le cas Marco Asensio (29 ans) occupe notamment l’esprit des dirigeants. Ces derniers se sont déjà entendus avec Fenerbahçe pour l’Espagnol, mais ce dernier n’a pas encore donné son accord aux Turcs. En parallèle, le Correio da Manhã révèle que Benfica est aussi entré en piste pour l’ancien joueur du Real Madrid, pour lequel une offre de 11 M€ a été formulée.

Mais l’écurie portugaise n’est pas la seule sur le coup. AS indique qu’un retour à Aston Villa n’est pas à exclure. Prêté durant six mois à Birmingham la saison dernière, Asensio a marqué des points auprès d’Unai Emery. Mais pas uniquement. Le média ibérique ajoute que d’autres clubs de Premier League pensent également à lui. Tout cela n’est pas une mauvaise chose pour le PSG, qui aimerait régler son transfert avant la reprise de l’entraînement prévue le 6 août prochain. De son côté, Marco Asensio, qui est toujours bloqué sur le mercato, cherche un projet où il aura du temps de jeu, lui qui garde la sélection espagnole dans un coin de la tête.