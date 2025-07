Les coulisses complètement folles du stage estival de l’OM

Alors que l’Olympique de Marseille entame un tournant important de son projet sportif, c’est aux Pays-Bas, à Zeist, que le club phocéen a choisi de poser ses valises pour peaufiner sa préparation estivale. Ce stage au KNVB Campus, lancé le 17 juillet, s’inscrit dans un contexte de profonde transformation : un entraîneur motivé en la personne de Roberto De Zerbi, un staff confirmé, et un mercato des plus animés. L’OM s’est montré actif sur le marché des transferts, avec plusieurs arrivées déjà officialisées, à commencer par Facundo Medina, CJ Egan-Riley ou encore Angel Gomes, tous attendus pour incarner le nouveau visage du club. Loin du tumulte marseillais, ce séjour à l’étranger symbolise aussi une volonté claire : reconstruire dans le calme, structurer un collectif ambitieux et poser des fondations solides avant une saison qui s’annonce aussi exigeante que décisive.

La suite après cette publicité

Sur le plan sportif, les premiers enseignements du stage ont été livrés à travers deux matchs amicaux disputés contre Maassluis (4-0) et Charleroi (1-1). Si le premier a permis à l’OM de dérouler tranquillement face à une équipe amateur néerlandaise, le second a offert un test un peu plus relevé face à un adversaire en avance dans sa préparation. Ces deux rencontres ont surtout servi à roder les premiers automatismes, donner du temps de jeu aux nouvelles recrues et permettre à De Zerbi d’observer les dynamiques de groupe en conditions réelles. Plus qu’une simple mise en jambes, cette phase néerlandaise est pensée comme un laboratoire grandeur nature, où le technicien italien cherche à imprimer ses principes de jeu tout en fédérant un vestiaire profondément renouvelé nous explique La Provence.

La suite après cette publicité

Une parenthèse enchantée !

Depuis leur arrivée au KNVB Campus le 17 juillet, les joueurs de l’Olympique de Marseille se sont installés dans un cocon de verdure et de modernité, à l’écart des tumultes marseillais et de la canicule du sud. Ce centre d’entraînement néerlandais, niché au cœur du parc national Utrechtse Heuvelrug à une cinquantaine de kilomètres d’Amsterdam, offre aux Olympiens un cadre aussi apaisant que performant. Entre deux sessions de travail sur les pelouses d’un complexe digne des plus grandes sélections internationales, les protégés de Roberto De Zerbi alternent soins, musculation, briefings vidéo et moments de détente. Les nouvelles recrues s’imprègnent rapidement de l’ambiance collective : l’Argentin Facundo Medina multiplie les plaisanteries et insuffle sa joie de vivre, quand Angel Gomes joue le rôle de lien discret mais précieux, facilitant l’intégration des anglophones.

Le rythme du stage est soutenu, mais minutieusement équilibré. Chaque journée est structurée autour de deux séances d’entraînement, entrecoupées de soins, de repos ou de petits tournois improvisés de padel et de ping-pong. Les joueurs rejoignent les terrains à vélo, un rituel matinal qui traverse le campus bordé de statues rendant hommage aux légendes du football néerlandais. La journée commence souvent très tôt, parfois dès 7h, et se termine dans une ambiance studieuse, même si les sourires et les éclats de rire sont omniprésents. Ce cadre de travail rigoureux mais serein est voulu par De Zerbi, qui souhaite bâtir un groupe solide sur et en dehors du terrain, en insistant sur le respect, la ponctualité et le professionnalisme. À ses côtés, Medhi Benatia veille discrètement à la bonne marche du groupe tout en gérant les dossiers du mercato.

La suite après cette publicité

Ce stage ne se limite pas à une simple remise en forme estivale : il incarne une forme de mise au vert stratégique. Après les expériences à Mallemort et Rome, ce séjour néerlandais marque une nouvelle étape dans la construction de l’OM version De Zerbi. Alors que les anciens cadres comme Rabiot ou Højbjerg jouent les relais avec les jeunes, que CJ Egan-Riley surprend par sa rapidité d’adaptation, et que Greenwood impressionne physiquement, la mayonnaise semble bien prendre. L’ambiance est à la fois studieuse et légère, propice à la naissance d’un collectif soudé. Lundi soir, pour récompenser les efforts, quartier libre et journée de repos ont permis à chacun de recharger les batteries, entre virée à Amsterdam et spa en pleine nature. Une parenthèse bienvenue avant de replonger, dès l’aube, dans la préparation d’une saison où l’OM est attendu de pied ferme, en Ligue 1 comme en Ligue des champions.