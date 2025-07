Alassane Plea déjà présent à Eindhoven !

C’est la fin d’une belle histoire entamée en 2018. Après 68 buts et 53 passes décisives en 236 matches avec le Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea a marqué de son empreinte le club allemand avec qui il aura tout connu, notamment la Ligue des Champions. A 32 ans, l’international tricolore souhaitait s’offrir un nouveau challenge en retrouvant la plus prestigieuse des Coupes d’Europe dès cette saison ! Comme révélé ce lundi, le PSV Eindhoven a fait de l’ancien Niçois une priorité et a entamé des premières discussions ces derniers jours.

Convaincu par le projet de jeu de Peter Bosz, la perspective de jouer le titre chaque saison et la Ligue des Champions chaque année dans une équipe réputée pour sa qualité de jeu et qui a 70 % de possession à chaque rencontre, Alassane Plea a rapidement été séduit et est arrivé ces dernières heures à Eindhoven avec son agent. Quelques détails restent encore à régler et la visite médicale a déjà été planifiée ce mardi. Un superbe deal pour l’ensemble des parties puisque dans l’opération, le Borussia Mönchengladbach va récupérer aux alentours de 3 M€ + quelques bonus, le PSV arrache quant à lui un joueur convoité cet été (Besiktas, Arabie Saoudite, Lille) et l’attaquant de 32 ans se donne de son côté la possibilité de jouer la Ligue des Champions chaque année.