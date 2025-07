La première journée très étrange de Marcus Rashford au FC Barcelone

Depuis plusieurs jours, une atmosphère de mystère entoure l’arrivée de Marcus Rashford à Barcelone. Annoncé comme la nouvelle recrue du club catalan, l’attaquant anglais n’a pourtant toujours pas été officiellement présenté par le Barça. Alors que les transferts de ce calibre donnent lieu, en temps normal, à des annonces spectaculaires, des images partagées en masse et des apparitions publiques orchestrées, celui de Rashford s’est déroulé dans une quasi-clandestinité. Aucun cliché net du joueur n’a été publié depuis son arrivée en Catalogne, et le silence du club alimente les interrogations.

Pourtant, tout laisse à penser que son transfert est bien réel et en voie d’officialisation. Après un accord trouvé avec Manchester United samedi dernier, Rashford a rejoint Barcelone dès le lendemain, en toute discrétion. Depuis, chaque étape — de son arrivée à l’aéroport à ses premiers pas à la Ciudad Deportiva — s’est déroulée à l’abri des regards. Retour sur les premières 48 heures énigmatiques de Marcus Rashford en terre catalane, entre manœuvres de dissimulation, rumeurs confirmées, et imminence d’une signature historique.

Rashford joue à cache-cache

La première journée de Marcus Rashford à Barcelone a été marquée par une atmosphère étrange, quasi clandestine, contrastant avec l’agitation médiatique que suscite habituellement l’arrivée d’un joueur de son calibre. Après l’accord trouvé samedi entre Manchester United et le club catalan, l’attaquant anglais a pris un vol privé dimanche après-midi à destination de Barcelone. La seule image nette de lui à ce moment-là reste celle prise dans l’avion, publiée par Rashford lui-même sur les réseaux sociaux. Dès son atterrissage, tout a été mis en œuvre pour dissimuler sa présence. Au lieu d’emprunter le terminal habituel, le joueur a été récupéré à l’autre bout de l’aéroport, loin des médias, et transporté dans une camionnette dont la sortie, très étroite, empêchait toute prise de vue claire. Bien que certains témoins l’aient aperçu brièvement au contrôle des passeports, aucune image exploitable n’a été diffusée, ni par les journalistes, ni par le club.

Lundi matin, Rashford s’est rendu discrètement à la Ciudad Deportiva, le centre d’entraînement du FC Barcelone, pour passer les examens médicaux préalables à sa signature. Là encore, la communication visuelle a été rigoureusement maîtrisée : seule une photo de la voiture, vitres teintées, franchissant les grilles du centre a été captée. Ni à l’entrée ni à la sortie, le joueur n’a été vu clairement. Cette volonté de garder l’Anglais invisible a perduré le lendemain, mardi, alors qu’il participait à sa première journée d’entraînement. Arrivé tôt le matin, il a de nouveau échappé aux objectifs. Les images officielles publiées par le club sur cette séance ne montrent ni son visage, ni sa silhouette. Pourtant, il a bien rencontré ses nouveaux coéquipiers, alors que l’équipe reprenait le chemin des terrains après une journée de repos. Barcelone justifie ce silence par une prudence administrative : tant que le contrat n’est pas signé dans les formes, aucune publication ne doit officialiser sa présence.

Selon toutes vraisemblances, Rashford aurait enfin signé son contrat avec Barcelone mardi en fin d’après-midi. L’Anglais rejoint les Blaugranas sous forme de prêt, assorti d’une option d’achat évaluée à environ 30 millions d’euros. Bien que tout semble désormais réglé sur le plan administratif, le club n’a toujours pas publié de cliché de Rashford avec le maillot du Barça, ni communiqué officiellement sur son arrivée. Il est probable que l’officialisation et la traditionnelle séance photo avec le président Joan Laporta aient lieu mercredi après-midi. Pour l’heure, Rashford demeure une silhouette furtive dans les couloirs de la Ciudad Deportiva, un joueur que tout le monde sait présent, mais que personne ne voit vraiment. Une arrivée sous haute discrétion, qui tranche avec les habitudes du club catalan, et qui nourrit un certain mystère autour de la troisième recrue estivale du Barça.