FC Barcelone : Hansi Flick évoque le numéro 1 de Joan Garcia

Hansi Flick temporise sur le numéro 1 de Joan García. Interrogé en conférence de presse après la victoire 3-1 du Barça contre le Vissel Kobe en match amical, l’entraîneur des Blaugranas a calmé le jeu : «le numéro 1 de Joan García ? C’est juste pour la tournée.» Une déclaration qui entretient un certain flou sur la hiérarchie des gardiens… du moins en apparence.

Car dans les faits, le doute n’est plus permis : Joan García débutera bien la saison comme gardien titulaire du FC Barcelone. Recruté pour 25 millions d’euros en provenance de l’Espanyol, l’Espagnol de 24 ans a signé jusqu’en 2031 et s’impose déjà dans l’esprit de Flick. En avance sur la préparation, il s’est entraîné pendant plusieurs semaines aux côtés des préparateurs du club, avec un objectif clair : stabiliser un poste bousculé par les blessures l’an dernier. Avec l’aval de Deco et un contrat ficelé jusque dans les moindres détails, Joan García semble avoir déjà conquis sa place… même si le flocage n’est, pour l’instant, que symbolique.