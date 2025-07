Un ancien joueur de la Fiorentina s’est suicidé

Tragédie en Italie : l’ancien défenseur de la Fiorentina, Celeste Pin, est décédé à l’âge de 64 ans, à son domicile de Florence. Selon les premières informations relayées par les médias italiens, il s’agirait d’un suicide. Un proche, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, a donné l’alerte. Les secours, accompagnés de la police, ont découvert le corps sans vie de l’ancien joueur. Le parquet de Florence a ouvert une enquête, mais la piste du suicide semble privilégiée à ce stade.

Celeste Pin a marqué l’histoire de la Fiorentina, avec laquelle il a disputé plus de 200 matchs entre 1982 et 1991, dont une finale de Coupe UEFA en 1990 face à la Juventus. Il a également porté les couleurs de Pérouse, Vérone et Sienne, où il a terminé sa carrière. International espoir à 12 reprises, il avait décroché une médaille de bronze lors de l’Euro U21 de 1984. Après sa retraite, Pin avait brièvement travaillé dans le football comme dirigeant de clubs locaux, avant de se reconvertir dans l’immobilier.