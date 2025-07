Real Madrid : premiers désaccords entre Xabi Alonso et Florentino Pérez

Le Real Madrid a-t-il encore besoin de recruter ? Deux courants de pensées qui s’opposent du côté de la capitale, et qui divisent l’opinion publique madrilène. Certains estiment ainsi que l’effectif n’est pas encore assez compétitif pour pouvoir lutter pour tous les titres la saison à venir, alors que d’autres sont d’avis que Xabi Alonso a déjà un groupe suffisamment complet et qualitatif pour aller au bout en Liga et en Ligue des Champions notamment. Et clairement, Xabi Alonso est plutôt partisan de cette première théorie.

Florentino Pérez lui, s’inscrit plutôt dans la seconde. Selon divers médias ibériques, le patron du club de la capitale espagnole ne souhaite plus mettre la main à la poche et il n’y a qu’un seul cas de figure dans lequel il acceptera de sortir le chéquier : si Rodri (Manchester City) venait à être disponible cet été. Ce qui reste assez peu probable actuellement… Autant dire que, sauf retournement de situation, Pérez est d’avis que Carreras soit la quatrième et dernière recrue estivale de son club.

Alonso propose 3 noms mais…

Sport en dit un peu plus et fait même des révélations assez croustillantes. On apprend que Xabi Alonso ne veut pas se retrouver dans la situation d’Ancelotti et qu’il souhaite avoir du pouvoir décisionnaire. Le Basque réclame clairement l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain, et il ne cracherait pas sur un défenseur central. Il aurait même proposé trois noms à sa direction pour le milieu - Nicolo Barella (Inter), Angelo Stiller (Stuttgart) et Kees Smit (AZ Alkmaar) - mais les décideurs madrilènes ont dit non.

La direction estime que les 182 millions d’euros dépensés sur Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Alvaro Carreras sont amplement suffisants. De son côté, la Cadena SER évoque le dossier du défenseur central et confirme que l’objectif du club est d’attendre 2026 pour Ibrahima Konaté, joueur qui veut quitter les Reds et aimerait rejoindre Madrid comme révélé en exclusivité par nos soins. Il ne devrait pas y avoir de renfort en défense non plus, sauf dans le cas où Konaté soit disponible à prix cassé. Xabi Alonso sait donc à quoi s’en tenir…