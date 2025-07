Real Madrid : Jude Bellingham donne de ses nouvelles

Après de longs mois passés à jouer avec une grosse blessure à l’épaule, Jude Bellingham a pris le temps de se faire opérer après la Coupe du Monde des Clubs pour enfin se soigner. Absent entre deux à trois mois, le milieu de terrain anglais a tenu à poster un message pour donner de ses nouvelles.

La suite après cette publicité

«Merci à Andrew Wallace et Susan Alexander, à leur équipe et à tous les membres de la clinique Fortius pour la chirurgie et l’hospitalité. À Ivan Ortega et au Dr Leyes qui ont fait le déplacement pour nous soutenir. Et enfin, à tous les autres pour tous les vœux et les messages d’amour. Le processus de retour a déjà commencé, à bientôt», a-t-il posté sur son compte Instagram.