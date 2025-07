La nouvelle polémique du Real Madrid de Kylian Mbappé

Hier marquait définitivement la fin de l’aventure de Lucas Vazquez au Real Madrid. 11 ans de triomphe marqués par cinq victoires en Ligue des Champions et 18 autres trophées. L’ancien international espagnol a évidemment eu droit à une cérémonie d’adieux à la hauteur de son investissement, lui qui aura joué un rôle clé dans les équipes de Zidane, souvent dans le costume d’un second couteau.

La suite après cette publicité

C’est dans un contexte émotionnellement chargé que le joueur de 34 ans a donc fait ses adieux au club et aux supporters, accompagné de ses proches. Mais en Espagne, une image a surtout retenu l’attention : la seule présence de Kylian Mbappé et d’Andriy Lunin parmi les joueurs de l’effectif actuel. Cette scène a manifestement laissé un goût amer chez de nombreux fans, Vazquez ayant toujours été décrit en interne comme un joueur apprécié de tous. Surtout, elle a renvoyé l’image d’un vestiaire désuni et morcelé.

La suite après cette publicité

Mbappé salué en Espagne

En Espagne, de nombreux médias se sont alors étonnés de l’absence de certains cadres du vestiaire, à commencer par celle de Vinicius, qui n’avait même pas pris le soin d’adresser un message public à son coéquipier sur les réseaux sociaux. Le Brésilien était au pays pour présenter sa nouvelle statue de cire qui fera son entrée au musée Madame Tussauds de Rio, et serait toujours en train de préparer sa fête d’anniversaire programmée sur deux jours. À l’inverse, la présence de Kylian Mbappé, arrivé au club il y a seulement un an, a elle été saluée.

Mundo Deportivo écrit par exemple : «Lucas Vázquez, des adieux avec seulement… deux coéquipiers de l’équipe première : Lunin et Mbappé, qui n’ont pas hésité à couper leurs vacances afin d’assister aux adieux du Galicien. La présence de Mbappé a été une surprise, car il ne partage l’affiche que depuis un an.» Même Marca écrit : «un beau geste de la part du Français et de l’Ukrainien, les seuls joueurs de l’équipe première présents à la cérémonie d’adieu du footballeur galicien». Manolo Lama, célèbre journaliste de la COPE suivi par plus de 500 000 personnes sur X, a ajouté : «ça, c’est un LEADER. Mbappé aux côtés de Lucas Vázquez le jour de ses adieux.» Un message interprété par beaucoup comme une pique à l’égard de Vinicius… Ce n’est pas un hasard si beaucoup parlent désormais "du Real Madrid de Kylian Mbappé".