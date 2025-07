Lucas Vazquez annonce son départ du Real Madrid

Comme tous les joueurs ayant marqué l’histoire du Real Madrid, Lucas Vazquez aura droit à sa cérémonie d’adieu, indique le club ce mercredi. «Le Real Madrid CF annonce que demain, jeudi 17 juillet, à 13h, aura lieu à la Ciudad Real Madrid un hommage et une cérémonie d’adieu à notre joueur Lucas Vázquez, en présence de notre président, Florentino Pérez.» En fin de contrat, le latéral droit s’en va après 11 ans en équipe une. Il aura été de toutes les grandes victoires sur la dernière décenie, notamment les 5 Ligues des Champions remportées par la Casa Blanca (2016, 2017, 2018, 2022 et 2024). Le joueur de 34 ans compte 402 matchs avec le Real Madrid pour 38 buts inscrits. Après avoir disputé la Coupe du Monde des Clubs, l’Espagnol est annoncé dans le golfe et en Turquie où Fenerbahçe lui fait les yeux doux.

La suite après cette publicité

Il a par ailleurs confirmé son départ dans un post sur les réseaux sociaux où il s’adresse aux supporters. «Chers Madridistas, cela fait presque deux décennies que je suis arrivé à Valdebebas à l’âge de 16 ans, plein de rêves et d’excitation à l’idée de porter ce maillot. Chque étape du chemin a été un cadeau et, au fil du temps, Madrid est devenu ma maison. Nous avons vécu des nuits inoubliables ensemble, célébré 23 titres et créé des souvenirs qui resteront gravés dans ma maison pour toujours. Du fond du coeur, merci au président, au conseil d’administration, au personnel, aux entraîneurs, aux coéquipiers et surtout aux supporters.Vous m’avez poussé à toujours me donner un peu plus.»