Le FC Porto entre en négociations avec Nice pour Pablo Rosario !

Alors que son contrat arrive à échéance en juin 2026, Pablo Rosario semble vivre ses dernières semaines sur la Côte d’Azur. Le milieu néerlandais de 28 ans, pilier de l’entre-jeu niçois depuis son arrivée en 2021, est sur le départ cet été. D’abord approché par le Paris FC, promu en Ligue 1, le joueur était dans les plans du club francilien pour renforcer son ossature. Mais après quelques semaines de réflexion, les dirigeants parisiens ont finalement décidé de ne pas donner suite au dossier. Une porte se ferme, une autre s’ouvre : selon les informations du journal portugais Record, c’est désormais le FC Porto qui s’intéresse de très près à l’ancien joueur du PSV Eindhoven.

L’intérêt du club portugais n’a rien d’un hasard. Le FC Porto a récemment confié son banc à Francesco Farioli, qui connaît parfaitement Rosario pour l’avoir entraîné lors de la saison 2023-2024 à l’OGC Nice. Très attaché au profil du joueur, qu’il considère comme un élément fiable et polyvalent au milieu, Farioli n’en est pas à son premier essai. En effet, déjà à l’été 2023, alors qu’il venait de prendre en main l’Ajax Amsterdam, le technicien italien avait manifesté le souhait d’attirer Rosario dans la capitale néerlandaise. À l’époque, la direction niçoise avait fermé la porte à toute négociation. Un an plus tard, le contexte a changé. Nice et Porto auraient entamé des discussions pour un éventuel transfert. De son côté, Rosario ne serait pas insensible à l’intérêt des Dragons. Le joueur aurait même donné son accord de principe pour rejoindre le Portugal, séduit à la fois par le projet sportif proposé et la perspective de retrouver un entraîneur avec lequel il entretient une relation de confiance.