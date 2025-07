Lookman repousse l’Atlético de Madrid et ne jure que par l’Inter

Lookman sait ce qu’il veut et ce n’est pas l’Atlético de Madrid. Malgré l’intérêt récent du club espagnol, l’attaquant nigérian ne voit que par l’Inter Milan. Le joueur de 27 ans aurait déjà trouvé un accord avec les Nerazzurri autour d’un contrat de cinq ans assorti d’un salaire estimé à 5 millions d’euros par saison. Une volonté claire, qui pousse Lookman à faire le nécessaire pour rallier Milan. L’Atlético, de son côté, a bien tenté une approche ces derniers jours selon AS, mais n’a pas approfondi les discussions avec l’Atalanta ni avec l’entourage du joueur, conscient que la priorité de ce dernier est donc ailleurs.

La suite après cette publicité

Reste désormais à l’Inter à s’entendre avec l’Atalanta, qui se montre inflexible. Le club lombard réclame entre 50 et 60 millions d’euros, en partie à cause des 15 % de revente promis au RB Leipzig. L’Inter, elle, espère boucler l’opération en prêt avec obligation d’achat et ne souhaite pas dépasser les 40 millions. Une négociation tendue, d’autant que Naples garde aussi un œil sur le dossier, bien que sa priorité reste Dan Ndoye de Bologne, plus compatible avec les idées d’Antonio Conte. Malgré la concurrence, c’est bien l’Inter qui garde la main, et Lookman qui continue d’attendre.