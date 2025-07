L’Inter fait le point sur Ademola Lookman

Cet été, l’Inter Milan cherche à se rajeunir. Souffrant d’un effectif épuisé en finale de Ligue des Champions et en Coupe du Monde des Clubs, les Nerazzurri ont vite découvert les joies et les déconvenues d’un groupe assez expérimenté cette saison. Cet été, les Milanais ont recruté plusieurs jeunes joueurs comme Yoan Bonny pour faire peau neuve. Offensivement, les dirigeants des Lombards ne comptent pas s’arrêter là et cible un autre attaquant d’ici la fin du mercato. En ce sens, le nom d’Ademola Lookman est souvent avancé.

La suite après cette publicité

Devenu une référence à son poste en Italie, l’attaquant nigérian est bien sur les tablettes de l’Inter comme l’a confirmé Piero Ausillo, le directeur sportif intériste, ce vendredi : «ce n’est un secret pour personne, nous sommes intéressés. Nous avons discuté avec l’Atalanta et lui avons fait part de nos attentes. Nous aimerions le recruter, et l’Atalanta sera le partenaire idéal, quels que soient nos intérêts ou les souhaits du joueur. Sancho et Nico Gonzalez ? On ne peut pas travailler dans une seule direction. C’est notre favori. Si on n’y arrive pas, on trouvera des alternatives.» Affaire à suivre…