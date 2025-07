Mercato OL : coup de théâtre dans le dossier Pierre Lees-Melou !

Dans sa quête aux affaires à petit prix, l’OL va probablement revoir sa copie. Hier, le responsable du recrutement de l’OL, Matthieu Louis-Jean, déclarait sur OL TV : «Les joueurs hors de prix, c’est fini. On doit s’adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. Il y aura aussi des joueurs expérimentés (…) A nous d’être plus intelligents. On doit trouver des opportunités sur le marché. La cellule de recrutement a bien travaillé.»

La suite après cette publicité

Outre Ruben Kluivert, arrivé de Casa Pia pour un peu moins de 4 millions d’euros, et Afonso Moreira, du Sporting pour environ 2, le club rhodanien travaillait sur plusieurs pistes ces derniers jours. Nous vous révélions hier que le nom de Danilho Deokhi, défenseur central de l’Union Berlin, était très apprécié en interne, comme celui du Brestois Pierre-Lees Melou, un joueur établi en Ligue 1. Visiblement, cette seconde piste a pris du plomb dans l’aile.

La suite après cette publicité

L’OL lâche l’affaire pour Lees-Melou

Après avoir formulé une première offre à Brest à hauteur de 3 millions d’euros, puis une autre à 3,5, les Gones ont augmenté leur proposition à hauteur de 5,5 millions d’euros, au-delà de la limite qu’ils s’étaient fixée. Il n’y avait que le club breton à convaincre, étant donné que le milieu de 32 ans avait fait part de son intérêt de rejoindre l’OL et de rejouer la Coupe d’Europe, lui qui avait déjà disputé la Ligue Europa et la Ligue des Champions, pas plus tard que la saison dernière.

Mais à en croire le journal L’Équipe, les dirigeants lyonnais se sont systématiquement heurtés aux refus de leurs homologues brestois, qui avaient pourtant promis à leur joueur un bon de sortie cet été. Ce jeudi soir, Lyon a ainsi pris la décision de renoncer à cette piste, et le joueur en a été informé. Cet abandon pourrait désormais pousser l’OL à se concentrer sur Tyler Morton, le milieu de 22 ans qui évolue à Liverpool. L’Équipe ajoute néanmoins qu’il «faudra rester attentif à un éventuel assouplissement du SB29». Mais pour le moment, ce dossier n’est plus d’actualité.