Danilho Deokhi plaît à l’OL

La journée a plutôt bien commencé à l’OL. L’équipe vient tout juste de gifler Majorque en amical sur le score de 4-0. Jusque-là, la préparation estivale se déroule sans accroc puisqu’il s’agit d’un troisième succès en quatre sorties (Villefranche-Beaujolais, victoire 1-0), le RWDM Brussels, (match nul 0-0 et Hambourg, victoire 4-0). C’est une bonne surprise pour des Gones qui vivent un mercato particulièrement intense. Certains sont sur le départ comme Caleta-Car et possiblement Fofana quand d’autres sont cités pour venir.

On pense notamment à Tyler Morton de Liverpool mais ce n’est pas tout. Nous vous faisions part plus tôt dans la journée de l’avancée des négociations avec le Stade Brestois pour Pierre Lees-Melou et la nouvelle piste pour renforcer la défense se nomme Danilho Doekhi. Le Néerlandais de l’Union Berlin, qui dispose d’une solide expérience, est plutôt méconnu en France. Cet ancien international espoir (5 sélections) a tout de même une carte de visite intéressante puisqu’il est titulaire dans son club depuis qu’il y a posé ses bagages à l’été 2022.

Paulo Fonseca et son staff déjà séduits

C’est surtout sa situation contractuelle qui séduit la direction lyonnaise. Le joueur de 27 ans n’a plus qu’un an de contrat dans la capitale allemande. D’après nos informations, l’OL aimerait l’attirer. Il pourrait être disponible pour une somme oscillant autour de 9 M€, alors même que Transfermarkt le cote à 13 M€. Il faudra tout de même se méfier de la concurrence car d’autres clubs européens sont sur ce solide gaillard d’1m90.

Doekhi sort d’une belle saison avec l’Union Berlin (36 matchs joués, 1 but) et s’affirme comme une valeur sûre auprès de Paulo Fonseca et son staff qui sont séduits par son profil athlétique, ses qualités de leadership, sa fiabilité défensive ainsi que son jeu de tête. Autant de qualités qui pourraient pousser L’OL à passer à l’action. Nous n’en sommes pas encore là, mais voilà une nouvelle cible ambitieuse dans un mercato lyonnais pour le moins détonant.