L’OL veut faire un coup à Liverpool

L’Olympique Lyonnais se fait dépouiller dans tous les sens. Outre le départ libre d’Alexandre Lacazette, les pensionnaires du Groupama Stadium ont notamment perdu Rayan Cherki (Manchester City), Thiago Almada (fin de prêt, Atlético de Madrid), Lucas Perri (Leeds), Jordan Veretout (Al-Arabi) ou encore Adryelson (Al Wasl). Duje Caleta-Car devrait être le prochain à suivre, lui qui est proche d’un départ en prêt à la Real Sociedad. Nemanja Matic, Malick Fofana, Ainsley Maitland-Niles et d’autres pourraient être concernés par un départ d’ici à la clôture de ce marché des transferts estival. Un mercato où les Gones, sauvés de justesse d’une relégation en Ligue 2, doivent faire avec peu de moyens. Il faut donc être malin et tenter des coups.

L’OL suit un talent made in Liverpool

Le meilleur coup, pour le moment, est d’avoir réussi à récupérer Nicolas Tagliafico, qui était libre depuis la fin de son contrat le 30 juin. Expérimenté, l’Argentin connaît la maison et apportera ses qualités et sa grinta. La potentielle venue de Pierre Lees-Melou (Brest) peut aussi avoir du sens puisqu’il apportera son vécu, même s’il sera très compliqué d’en tirer des bénéfices pour une éventuelle vente dans le futur au vu de son âge (32 ans). Matthieu Louis-Jean et ses équipes, dont la priorité est de trouver un gardien, ont déjà osé des paris avec Afonso Moreira (Sporting CP) et Ruben Kluivert (Casa Pia). Et visiblement, ils ne sont pas contre tenter d’autres coups de ce type.

Ce mardi, le Liverpool Echo révèle que l’OL suit avec intérêt le cas de Tyler Morton. Âgé de 22 ans, ce milieu de terrain, plutôt défensif, a fait presque toute sa formation chez les Reds qu’il a rejoint en 2009, après un court passage par le Greenleas JFC. Ensuite, il a gravi tous les échelons au sein des catégories jeunes du club de la Mersey. Après un premier contrat professionnel signé à seulement 17 ans, il a paraphé un nouveau bail en 2021. Année où Jürgen Klopp l’a d’ailleurs intégré au groupe pro des Reds. Mais il n’a jamais pu vraiment s’y faire une place. Pour poursuivre sa progression, il a été envoyé en prêt à Blackburn en 2022-23, puis à Hull City en 2023-24. Des prêts qui ont été globalement positifs selon le LE, le joueur disputant un peu plus d’une quarantaine de rencontres à chaque fois.

Un dossier qui n’est pas simple

De retour l’été dernier à Liverpool, il pensait prendre un nouveau départ avec Arne Slot. Mais il n’est apparu qu’à 6 reprises avec l’équipe fanion des Reds (1 assist, 0 minute jouée en PL). Envoyé aussi avec la réserve (5 matches, 3 buts, 1 assist), il a passé une partie de son temps sur le banc avant de rejoindre l’infirmerie une bonne partie de l’année à la suite d’une blessure à l’épaule. Ce qui lui a fait manquer 63 jours de compétition, soit 14 rencontres. Et les choses ne s’arrangent pas pour lui cet été. L’international anglais U21 (13 capes, 1 but), qui a remporté l’Euro Espoirs cet été, a un bon de sortie, puisque le LFC ne compte pas sur lui. Les Anglais voient donc l’intérêt de l’OL, qui a tâté le terrain, d’un très bon œil. L’information a d’ailleurs été confirmée par The Times, qui évoque des contacts. Mais il y a encore plusieurs points à régler pour le joueur né en 2002.

La question du prix tout d’abord. On le sait, l’OL ne fera pas de folie. Certaines sources en Angleterre évoquent un montant d’un peu moins de 10 M€. Mais il ne lui reste qu’une seule année de contrat et une négociation à la baisse semble possible. En plus de son prix, les Rhodaniens devront aussi faire face à une grosse concurrence. West Ham est sur le coup cet été d’après le Liverpool Echo. Plus tôt dans l’année, le Celtic, le Bayer Leverkusen, Braga, l’Ajax Amsterdam et le Club Bruges ont aussi suivi sa situation. Mais ce sont surtout les Hammers dont les Gones doivent se méfier. La bonne nouvelle pour les Lyonnais, c’est que Liverpool sera pour le vendre à l’étranger plutôt qu’à un club rival. Mais le chemin est long pour l’OL, qui multiplie les pistes cet été.