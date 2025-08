Majorque repousse encore l’OL pour Dominik Greif

L’Olympique Lyonnais est doucement en train de se casser les dents dans le dossier Dominik Greif. Après une première offre repoussée par Majorque, le club français vient de se faire éconduire une seconde fois, d’après L’Equipe. Cette nouvelle proposition était environ de 3 M€, là où Majorque réclame le double. Les positions des deux clubs restent relativement éloignées. Pour le quotidien sportif, l’affaire se conclura, lentement certes mais sûrement.

Le portier de 28 ans veut rejoindre les Gones. Il s’est déjà mis d’accord sur un contrat de 5 ans et s’est permis de liker des messages encourageants son transfert sur les réseaux sociaux. L’OL ne se presse pas et se dit même satisfait de Rémy Descamps, comme pour mieux mettre la pression sur le club espagnol. Méfiance tout de même car le LOSC est entré en concurrence et a même soumis une offre supérieure à celle des Lyonnais. En revanche, il n’y a pas d’accord entre Greif et les Dogues.