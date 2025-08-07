BO 2025 : les 10 nommés du Trophée Yachine sont connus

Après les joueurs de moins de 21 ans et le Trophée Kopa, place désormais au Trophée Yachine de meilleur gardien remporté l’an dernier par Emiliano Martinez, qui est double tenant du titre de cette récompense. Le portier d’Aston Villa est encore candidat au titre. Mais l’Argentin aura un sacré rival pour cette récompense puisque Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) a remporté la Ligue des Champions et a été finaliste de la Coupe du monde des Clubs.

Parmi les prétendants, on retrouve Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) et Yann Sommer (Inter Milan). Côté Français, on peut compter sur la présence du Lillois Lucas Chevalier. Ann-Katrin Berger (34 ans/Allemagne/Gotham FC), Cata Coll (24 ans/Espagne/FC Barcelone), Hannah Hampton (24 ans/Angleterre/Chelsea), Chiamaka Nnadozie (24 ans/Nigéria/Paris FC et Brighton) et Daphe van Domselaar (25 ans/Pays-Bas/Arsenal) sont les 5 nommées dans la catégorie féminine. Le résultat sera annoncé le 22 septembre prochain.

Les 10 nommées pour le Trophée Yachine