Menu Rechercher
Commenter 16
Officiel Ligue 1

BO 2025 : les 10 nommés du Trophée Kopa sont connus

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lamine Yamal célèbre un but face à Séoul en amical @Maxppp

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 22 septembre prochain et les nominations sont dévoilées aujourd’hui. Ainsi, on connaît le nom des dix prétendants pour le trophée Kopa qui récompense le meilleur U21. Ainsi, on retrouve logiquement Lamine Yamal qui est le grandissime favori pour faire le doublé après son sacre l’année passée mais il y a aussi Pau Cubarsi et Désiré Doué qui sont des outsiders. Il y a également la Ligue 1 représentée avec Ayyoub Bouaddi et Joao Neves.

La suite après cette publicité

On retrouve aussi Estevao, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Kenan Yildiz ou encore Rodrigo Mora. A noter que pour la récompense féminine les cinq nommées sont Michelle Agyemang (19 ans/Angleterre/Brighton et Arsenal), Linda Caicedo (20 ans/Colombie/Real Madrid), Wieke Kaptein (19 ans/Pays-Bas/Chelsea), Claudia Martinez Ovando (17 ans/Paraguay/Club Olimpia) et Vicky Lopez (19 ans/Espagne/FC Barcelone).

Les 10 nommés pour le Trophée Kopa

  • Pau Cubarsi (18 ans/Espagne/FC Barcelone)
  • Ayyoub Bouaddi (17 ans/France/Lille)
  • Désiré Doué (20 ans/France/Paris Saint-Germain)
  • Estevao (18 ans/Brésil/Palmeiras et Chelsea)
  • Dean Huijsen (20 ans/Espagne/Bournemouth et Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (18 ans/Angleterre/Arsenal)
  • Rodrigo Mora (18 ans/Portugal/FC Porto)
  • Joao Neves (20 ans/Portugal/Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (18 ans/Espagne/FC Barcelone)
  • Kenan Yildiz (20 ans/Turquie/Juventus)
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
PSG
Barcelone
Lille
Désiré Doué
Pau Cubarsí
Ayyoub Bouaddi
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
PSG Logo Paris Saint-Germain
Barcelone Logo Barcelone
Lille Logo Lille
Désiré Doué Désiré Doué
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
Ayyoub Bouaddi Ayyoub Bouaddi
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier