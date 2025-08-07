BO 2025 : les 10 nommés du Trophée Kopa sont connus

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 22 septembre prochain et les nominations sont dévoilées aujourd’hui. Ainsi, on connaît le nom des dix prétendants pour le trophée Kopa qui récompense le meilleur U21. Ainsi, on retrouve logiquement Lamine Yamal qui est le grandissime favori pour faire le doublé après son sacre l’année passée mais il y a aussi Pau Cubarsi et Désiré Doué qui sont des outsiders. Il y a également la Ligue 1 représentée avec Ayyoub Bouaddi et Joao Neves.

On retrouve aussi Estevao, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Kenan Yildiz ou encore Rodrigo Mora. A noter que pour la récompense féminine les cinq nommées sont Michelle Agyemang (19 ans/Angleterre/Brighton et Arsenal), Linda Caicedo (20 ans/Colombie/Real Madrid), Wieke Kaptein (19 ans/Pays-Bas/Chelsea), Claudia Martinez Ovando (17 ans/Paraguay/Club Olimpia) et Vicky Lopez (19 ans/Espagne/FC Barcelone).

Les 10 nommés pour le Trophée Kopa