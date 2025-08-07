Menu Rechercher
PSG : visite médicale prévue ce vendredi pour Lucas Chevalier

Lucas Chevalier

Lucas Chevalier est sur le point de rejoindre le PSG. Le champion d’Europe est tombé d’accord avec le LOSC pour un transfert du gardien de but à hauteur de 40 M€, plus 15 M€ de bonus. Il devrait s’engager pour 5 saisons, d’après nos informations, et sera même probablement disponible dès la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi prochain.

En effet, selon L’Equipe, le gardien de 23 ans est attendu ce vendredi dans la capitale pour passer sa visite médicale, puis signer son contrat. L’officialisation interviendra dans la foulée, avant même que Lille ait bouclé la venue de son successeur dans le but. Nous vous dévoilions hier le nom de Ricardo Velho comme candidat possible.

