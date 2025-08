OL : Matthieu Louis-Jean fait une grande annonce pour les jeunes de l’Académie

Après un stage de pré-saison positif, l’Olympique Lyonnais va avoir droit à une dernière répétition amicale contre Getafe, avant de reprendre la Ligue 1 par un déplacement périlleux à Lens. Et parmi les gagnants, les jeunes Alejandro Gomes et Khalis Merah ont marqué des points. Et alors qu’un gardien de but et un ailier sont attendus avant la fin du mercato, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a fait le point sur la stratégie mercato lors d’un entretien accordé auprès de l’AFP.

Pour le recrutement, il a admis que l’Espagne et le Portugal sont des marchés avec des profils intéressants pour notre championnat et le style de jeu de l’entraîneur, Paulo Fonseca. En précisant vouloir miser sur le profil des jeunes : «et au contraire de ce qui est souvent avancé, il y a toujours des talents à l’Académie, qui reste au centre du projet sportif. Trois ou quatre ont un bel avenir à l’OL». Paulo Fonseca pourrait donc leur donner plus de temps de jeu cette saison.