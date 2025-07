Amical : l’OL atomise Majorque et reste invaincu

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais était de sortie pour la quatrième fois durant cette intersaison. Après Villefranche-Beaujolais (victoire 1-0), le RWDM Brussels (0-0) et Hambourg (victoire 4-0), les Gones avaient rendez-vous cet après-midi avec Majorque au Grenzlandstadion Arena de Kufstein (Autriche). Pour cette rencontre, Paulo Fonseca, qui ne pouvait pas compter sur Malick Fofana et Enzo Molebe (forfaits), a misé sur un 4-3-3. Rémy Descamps, qui pourrait s’en aller cet été selon nos informations, a été titularisé aux côtés du quatuor défensif Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Le prometteur Khalis Merah, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso ont été alignés au milieu.

Enfin, le couteau-suisse Ainsley Maitland-Niles et la recrue Afonso Moreira ont accompagné Georges Mikautadze, titulaire en pointe. En face, les Espagnols, menés par l’ex de l’OL Sergi Darder, ont aussi évolué en 4-3-3. D’entrée, il n’y a pas eu de temps mort entre les deux équipes, qui ont rapidement mis du rythme et de l’intensité. Très agressifs, les Espagnols ont réussi à contenir les Lyonnais, qui ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Présents au pressing et à la récupération, les Gones, sous l’impulsion d’un Merah sans complexe (10e, 14e), sont montés en puissance. Et cela a fini par payer. Dès la 15e minute de jeu, Merah, encore lui, a décalé Maitland-Niles qui a centré fort devant le but et Abner, présent au second poteau, a envoyé le cuir au fond des filets (1-0).

L’OL a déroulé en première période

Bien lancés, les Rhodaniens ont continué à presser fort à l’image d’Afonso Moreira, qui a poussé ses adversaires à la faute. Cela a profité à Mikautadze, dont le tir n’a pas fait mouche (19e). Une minute plus tard, le Géorgien a réglé la mire. Servi parfaitement par Mata, auteur d’une superbe ouverture, Mikautadze a envoyé son adversaire au sol grâce à un crochet avant de marquer du gauche (2-0, 20e). Supérieur dans tous les compartiments de jeu, l’OL, peu inquiété derrière, a continué à dérouler devant. Abner s’est même offert un doublé à la 29e. Un remake de son premier but, sauf que cette fois-ci Kumbedi a été l’auteur de la passe décisive sur un centre parfait (3-0). Après quelques erreurs en défense, notamment de la part de Tolisso et Kumbedi (36e), l’OL a enfoncé le clou grâce à Khalis Merah.

Ce dernier a profité d’un ballon récupéré grâce à un pressing de Mikautadze pour marquer d’une frappe croisée du gauche (4-0, 39e). Le ton s’est un peu durci avant la pause, mais le club français a tenu bon. Au retour des vestiaires, le club ibérique a tenté de se reprendre face à des Gones, toujours solides. Malgré tout, il y a eu quelques imprécisions ici et là en deuxième période, comme la passe envoyée en touche par Tessmann (59e) ou Maitland-Niles (70e). La tension a ensuite été palpable après plusieurs fautes espagnoles, dont une grosse de Morlanes sur Merah. Tolisso est d’ailleurs intervenu pour le remettre à sa place. L’OL en a d’ailleurs profité pour faire de nombreux changements. Kluivert, Barisic, Matic ou encore Gomes-Rodriguez sont entrés. Cela n’a rien changé puisque Lyon, qui a peu été en danger hormis sur une petite erreur de Kluivert, s’est imposé 4 à 0. Le groupe de Paulo Fonseca enchaînera ce week-end par un déplacement en Allemagne pour affronter le Bayern Munich.