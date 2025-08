Les révélations de Pavel Šulc sur son transfert à l’OL

Et de 3 ! Hier soir, l’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de Pavel Šulc par le biais d’un communiqué de presse. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de Pavel Šulc en provenance du Viktoria Plzen. Le milieu de terrain tchèque s’est engagé avec le club pour 4 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2029, pour un montant de 7,5M€ assorti de bonus pouvant atteindre 2,5M€ et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value.» Après Afonso Moreira et Ruben Kluivert, et en attendant Tyler Morton qui a atterri hier en fin d’après-midi; les Gones misent sur le milieu de 24 ans.

La suite après cette publicité

Un transfert bouclé en 5 jours

Un joueur que nous vous avons présenté hier sur notre site. Mais le principal intéressé en a dit un peu plus sur lui lors d’un entretien accordé à OLTV. «En tant que joueur, je pense que je suis quelqu’un qui travaille dur. Je donne toujours tout sur le terrain pour l’équipe, pour les supporters, pour le club. Je pense que je suis un coureur sur le terrain. Je peux marquer des buts, je peux faire des passes décisives, je peux défendre. Je peux tout faire. Je peux faire tout ce que me demande le coach. Je peux jouer attaquant, numéro 10, ailier gauche, ailier droit, peu importe.»

La suite après cette publicité

Toutes ses qualités ont séduit l’OL, qui a bouclé très rapidement sa signature. «Les premiers échanges remontent à il y a cinq jours. Ils m’ont contacté par téléphone. Mais j’étais vraiment content, je me suis senti enthousiaste dès le début. Je me suis dit : "d’accord, je veux aller à Lyon et je suis vraiment content" J’ai échangé avec le coach et avec Benjamin (Charier, responsable du recrutement, ndlr). J’ai apprécié nos échanges donc j’ai pris ma décision. (…) Comme je l’ai dit, j’ai échangé avec Ben, j’ai parlé avec l’entraîneur et j’ai vraiment aimé leur façon de me parler. J’aime bien le projet, ce qu’ils m’ont présenté.»

Un couteau-suisse prêt à tout donner

Il poursuit : «bien sûr, quand on voit leur stade, leurs installations, quand tu vois tout ça, je pense que tu as envie de jouer pour Lyon (…) Pour moi, c’est une grande opportunité. Je suis vraiment content. Je suis impatient de jouer. C’est tout. Je peux vous promettre que je donnerai tout sur le terrain. Je donnerai toujours tout et c’est tout.» La recrue lyonnaise, qui avoue connaître surtout Nemanja Matic au sein de l’effectif car «il a joué pour Manchester United», est déjà prêt à jouer. En effet, il avait participé à 4 rencontres avec Plzen avant de rejoindre Lyon. Il est donc disponible pour le dernier match de préparation samedi à Bourgoin-Jallieu face à Getafe.

La suite après cette publicité

«Oui, je suis prêt. Je m’étais préparé avec mon équipe précédente. Il reste maintenant 14 jours avant la reprise du championnat et samedi nous jouons contre Getafe. Je parlerai à l’entraîneur demain (ce mardi, ndlr). Je suis à 100% et je pense que je serai prêt à jouer samedi.» Peut-être que ce sera sous les yeux de son paternel. «Mon père est un grand passionné de football. Il joue encore, il a 53 ans. Il joue dans la pire division de République tchèque. Mais bien sûr il adore le football et il m’aime. Il vit son rêve à travers moi. Je pense qu’il est vraiment heureux pour moi. Bien sûr, il sera là autant qu’il le pourra.» Le papa de Šulc sera là pour le premier match au Groupama Stadium face à Metz le 23 août.