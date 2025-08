Accord entre Le Havre et Magdebourg pour Kandet Diawara

Prêté ces deux dernières saisons à Concarneau puis à Pau, Kandet Diawara (25 ans) ne reportera pas le maillot du Havre. À un an de la fin de son contrat, l’ailier est attendu du côté de Magdebourg.

D’après nos informations, un accord de transfert a été trouvé avec le club de 2e division allemande sous la forme d’un bonus et d’un pourcentage en cas de montée et du nombre de matches joués. Diawara est attendu mercredi dans son futur club pour passer sa visite médicale et signer son contrat.