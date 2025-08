Estêvão rejoint officiellement Chelsea

Très courtisé par de nombreux clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, la jeune star brésilienne Estêvão a finalement rejoint Chelsea en juin dernier. Le club londonien a déboursé 34 millions d’euros pour l’ailier de 17 ans, auxquels s’ajoutent 23 millions d’euros de bonus liés à ses performances à Palmeiras et ses débuts chez les Blues.

Depuis l’annonce de son transfert, Estêvão s’est imposé comme un élément clé de Palmeiras, participant notamment à la Coupe du Monde des Clubs cet été. Et le jeune joueur a officiellement rejoint Chelsea et ses installations aujourd’hui. « Je suis très heureux, c’est un immense honneur de représenter l’un des plus grands clubs du monde. J’espère pouvoir aider l’équipe du mieux possible. »