OL : Matthieu Louis-Jean lâche du lourd sur le mercato

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais s’est largement imposé 4 à 0 face à Majorque en amical. De quoi donner le sourire à Paulo Fonseca, qui a avoué qu’il était très content de ce qu’avait proposé son équipe. Et il n’est pas le seul. Présent sur place, Matthieu Louis-Jean avait aussi le sourire. Au micro d’OLTV, le directeur technique des Gones a confié : «sur le terrain, pour l’instant ça se passe plutôt bien. Paulo Fonseca est content (…) A nous de faire le nécessaire pour améliorer l’équipe.» Mais le mercato lyonnais a commencé assez tard en raison des problèmes liés à la DNCG.

Rétrogradé en Ligue 2, Lyon, mené par la nouvelle présidente Michele Kang, a sauvé sa peau le 9 juillet dernier. MLJ est malgré tout soulagé : «déjà, c’est une excellente nouvelle qu’on reste en Ligue 1. On a dû travailler avec un budget restreint. La décision de la DNCG fait qu’on a dû travailler avec une masse salariale de 50% (diminution, ndlr). On s’était préparé à plusieurs stratégies. A nous d’être plus intelligents. On doit trouver des opportunités sur le marché. La cellule de recrutement a bien travaillé. »

L’OL va encore bouger

Il a ajouté : «ça va être une équipe où on va changer de logiciel au niveau du recrutement. Les joueurs hors de prix, c’est fini. On doit s’adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. Il y aura aussi des joueurs expérimentés. On veut rester compétitifs. C’est important pour nous de bâtir une bonne équipe »

Il conclut : «on a deux jeunes joueurs qui viennent d’arriver. Des joueurs vont encore nous rejoindre, surtout dans le secteur offensif. Ruben Kluivert et Afonso Moreira, on les suit depuis un moment. On a recruté un scout portugais qui s’occupe du Portugal et de l’Espagne (…) Les postes offensifs sont les postes privilégiés sur les prochains recrutements. Au milieu aussi. On sait qu’il manque du monde. L’objectif était de diminuer la masse salariale et de se séparer de joueurs (…) On va entrer dans une troisième phase avec le recrutement.» L’OL va encore animer le marché.