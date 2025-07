L’Atalanta dévoile son maillot extérieur 2025/2026

New Balance enchaîne les drops avec la révélation du nouveau maillot extérieur de l’Atalanta pour la saison 2025/2026. Avec sa teinte Angora raffinée, il se distingue par des bandes verticales incomplètes qui apportent une dynamique visuelle audacieuse : à l’avant, elles émergent de la partie supérieure, tandis qu’au dos, elles partent de la base. Ce design original rend hommage aux maillots emblématiques portés par le club à la fin des années 1980 et au début des années 1990, en les revisitant avec une touche contemporaine. L’écusson doré d’Atalanta en pleine course, inspiré du blason historique de 1963, renforce encore davantage cette connexion entre passé glorieux et identité actuelle.

Conçu par New Balance, l’ensemble, maillot short et chaussettes, met en valeur les symboles du club avec précision. Le short reprend la silhouette dorée de la déesse, tandis que les chaussettes affichent deux bandes horizontales encadrant le mot « dea », clin d’œil affectueux à l’équipe bergamasque. Côté technique, la marque américaine a intégré sa technologie NB Dry, assurant une évacuation optimale de l’humidité et un confort thermique permanent. Des détails comme les transferts thermiques en relief ou les panneaux latéraux respirants témoignent d’un soin particulier apporté à la coupe et à la performance, pour un maillot aussi symbolique qu’efficace sur le terrain.