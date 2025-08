Sunderland recrute le gardien Robin Roefs

Et de 8 pour Sunderland, plus que jamais poil à gratter du mercato anglais. Le club promu, entraîné par le Français Régis Le Bris et rejoint par le directeur sportif Florent Ghisolfi, vient d’annoncer le recrutement du gardien Robin Roefs, sa huitième recrue du mercato estival après Enzo Le Fée, Habib Diarra, Simon Adingra, Granit Xhaka, Noah Sadiki, Reinildo et Chemsdine Talbi.

«Le Sunderland AFC est ravi d’annoncer la signature de Robin Roefs, sous réserve de l’autorisation internationale. Le gardien de 22 ans arrive en provenance du club néerlandais du NEC Nijmegen pour un montant non divulgué et signe un contrat de cinq ans au Stadium of Light», peut-on lire sur le site officiel de Sunderland. Et le mercato n’est pas fini…