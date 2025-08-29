Coup dur pour l’OM dans le dossier Florentino Luis

Intéressé par le milieu défensif portugais Florentino Luis (26 ans) pour son milieu de terrain, l’Olympique de Marseille savait que c’était un dossier compliqué. En effet, le joueur lusitanien était intéressé par d’autres clubs comme l’AS Roma mais aussi Burnley.

Selon Sky Italia, Burnley est en train de conclure le dossier pour 25 millions d’euros. Si un accord n’est pas encore trouvé, celui-ci semble proche pour le média italien. Burnley souhaite conclure un prêt avec obligation d’achat.