Sunderland revient à la charge pour Nayef Aguerd

De retour en Premier League, Sunderland a décidé de frapper fort sur le marché des transferts cet été. Sous la direction de Regis Le Bris, le club anglais a recruté déjà plus de 12 joueurs avec notamment les arrivées (entre autres) de Habib Diarra, Simon Adingra, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Omar Alderete, Robin Roefs ou encore Reinildo, Masuako et Marc Guiu. Et les Black Cats ne comptent pas s’arrêter là puisqu’ils cherchent activement un défenseur central. Selon nos informations, la direction a ciblé le profil menant à l’international marocain Nayef Aguerd.

Prêté la saison dernière à la Real Sociedad, l’ancien Rennais est revenu du côté de West Ham cet été. S’il a été titulaire lors des deux lourdes défaites face à Chelsea (5-1) et à ce même Sunderland (3-0), le Marocain était annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Convoité par l’OM, mais aussi par la Roma et l’AC Milan, il n’avait pas réussi à trouver un accord. Sunderland compte bien le convaincre de rejoindre l’ambitieux projet du club et souhaite revenir à la charge pour formuler une offre financière importante pour inciter le joueur à quitter West Ham. Reste à savoir si cela sera suffisant pour séduire Aguerd et si West Ham acceptera de céder son défenseur.