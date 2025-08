Liverpool : le numéro d’Hugo Ekitike est connu

Arrivé à Liverpool en provenance de l’Eintracht Francfort pour la somme de 90 millions d’euros, Hugo Ekitike rejoint la liste des joueurs français les plus chers de l’histoire, aux côtés notamment de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Paul Pogba. Un renfort de taille pour Liverpool après le décès de Diogo Jota et le départ de Luis Diaz au Bayern Munich. Son numéro est désormais connu : il portera le 22, le même qu’il arborait à Reims. Un véritable adepte des doubles chiffres : il avait le 11 à Francfort et le 44 au PSG.

Par ailleurs, Liverpool a également communiqué les numéros de ses autres recrues : la star allemande Florian Wirtz portera le 7, laissé vacant par Luis Diaz, Kerkez héritera du 6, et Jeremie Frimpong du 30. Hugo Ekitike devra assumer la pression liée à son prix, lui qui aura à cœur de réussir avec les Reds. Il reste sur une saison solide avec 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues.