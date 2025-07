Galatasaray débourse 75M€ pour Victor Osimhen

Transfert historique en Turquie. Après un prêt probant la saison dernière où il a inscrit 26 buts et délivré 5 offrandes en 30 rencontres de Süper Lig, l’attaquant nigérian Victor Osimhen reste à Galatasaray. Le natif de Lagos a ainsi vu la formation turque réaliser un transfert historique en déboursant 75 millions d’euros dans ce dossier, soit 40 millions d’euros maintenant et 35 millions d’euros la saison prochaine.

À cela se rajoutent des clauses comme l’interdiction de le vendre en Serie A avant 2027. Un dossier long et épineux qui trouve enfin sa conclusion avec le retour en Turquie de l’attaquant de 26 ans. Avec ce transfert, Victor Osimhen explose ainsi le record d’Orkun Köçu arrivé cet été à Besiktas contre 25 millions d’euros et qui était devenu la plus grosse arrivée de l’histoire de la Süper Lig.

Fin de l’histoire avec le Napoli

Ancien joueur de Wolfsbourg et Lille, Victor Osimhen s’était bien relancé la saison dernière après une fin d’histoire d’amour tumultueuse avec le Napoli. Arrivé en Italie pour 78,9 millions d’euros à l’été 2020, il a tout de même participé au sacre des Partenopei lors de la saison 2022/2023 où il avait formé un duo de choc avec Khvicha Kvaratskhelia.

Fier d’annoncer son grand retour, Galatasaray s’est fendu d’un communiqué : «Le footballeur professionnel Victor James Osimhen a été transféré suite à un accord conclu avec son ancien club, le SSCN Napoli SpA. Dans le cadre de l’accord, une indemnité de transfert nette de 75 millions d’euros sera versée à son ancien club. De plus, 10 % du bénéfice de la future vente du joueur sera reversée au SSCN Napoli SpA. Un contrat de quatre ans a été signé avec le joueur, à compter de la saison 2025-2026. Selon l’accord, le joueur recevra un salaire annuel net garanti de 15 000 000 euros, un bonus de fidélité net de 1 000 000 euros par saison et 5 000 000 euros par saison pour les droits d’image», indique le club stambouliote. Un nouveau gros coup après l’arrivée de Leroy Sané.