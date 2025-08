L’Atlético va lâcher 30 M€ pour une recrue

Cet été, on n’arrête plus l’Atlético de Madrid. Le club entraîné par Diego Simeone enchaîne les recrues. Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Alex Baena et bien d’autres sont arrivés dans la capitale espagnole. Et ce n’est pas terminé.

Ce vendredi, Sky Italia révèle que les Madrilènes veulent s’offrir Giacomo Raspadori (25 ans). Mieux, ils ont déjà préparé une offre de 25 M€, plus 5 M€ de bonus, soit un total de 30 M€. Il reste à connaître la position du joueur sous contrat jusqu’en 2028 et du Napoli, réputé pour être dur en affaires.