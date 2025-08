Bayern : le président d’honneur Uli Hoeness hospitalisé en urgence

Présent samedi au tournoi de golf caritatif "Green of 18", près de Bonn (Allemagne), Uli Hoeness a dû être hospitalisé en urgence, rapporte le quotidien Bild. Des participants auraient remarqué que le président d’honneur du Bayern Munich semblait vaciller alors qu’il posait pour des photos. Pris en charge sur place, il a été transporté en ambulance vers 19 heures. Il a finalement pu quitter l’hôpital aux alentours de 22 heures.

La suite après cette publicité

Âgé de 73 ans, l’ancien international allemand a d’abord occupé la présidence du Bayern Munich de 2009 à 2014, avant d’être reconnu coupable de fraude fiscale et condamné à trois ans et demi de prison en mars 2014. Incarcéré entre juin 2014 et janvier 2015, il a ensuite bénéficié d’une liberté conditionnelle jusqu’en février 2016. Il a ensuite repris les rênes du club bavarois pour un second mandat, jusqu’en 2019.