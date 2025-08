Le frère de Valentín Carboni signe à l’Inter Milan

Le monde est petit. Cristiano Carboni, le frère cadet de Franco et Valentin, a signé son premier contrat avec l’Inter. Âgé de seize ans, considéré comme un talent comme ses aînés, il a paraphé un premier contrat pluriannuel avec les Nerazzurri. D’après les premières rumeurs, le jeune Cristiano jouera dans l’équipe Primavera cette saison.

La saison dernière, il a joué avec les moins de 15 ans, réalisant de très bonnes performances et marquant plusieurs buts. On le surnomme El Flaco – le maigre, comme Javier Pastore à ses débuts à Palerme – et il possède un pied gauche talentueux.