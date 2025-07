Le Barça s’enflamme pour Rashford, la Juventus répond à la rumeur Thuram au PSG

Le Barça se réjouit de l’arrivée de Rashford

L’arrivée de Marcus Rashford au Barça est imminente. Comme le placarde Sport, «Rashford est déjà là». L’Anglais a atterri hier à Barcelone. C’est la «journée Rashford», s’enflamme Marca. Le joueur va s’engager en prêt au Barça où il pourrait récupérer le numéro 19 de Lamine Yamal. Comme l’explique le Daily Star, le joueur a consenti à une baisse de salaire de 15% afin de réaliser son rêve de jouer sous les couleurs des Blaugranas. «Welcome Rashford», se réjouit Mundo Deportivo. On rappelle que le prêt comprend une option d’achat à hauteur de 35 M€. L’attaquant anglais va prendre part à la tournée asiatique, mais ne pourra pour l’heure pas être enregistré. En effet, le Barça va devoir se séparer d’un ou deux joueurs pour pouvoir l’enregistrer auprès de la Liga.

La Juventus veut blinder Thuram

Au PSG, c’est le calme plat pour le moment sur le mercato. Les joueurs sont en vacances et en coulisses, ça travaille doucement en interne pour renforcer l’effectif. Le Corriere dello Sport évoque la rumeur Khephren Thuram ce lundi. Selon le média transalpin, la Juve ne craint pas les attaques du PSG ou d’autres clubs anglais. Le club est très satisfait des performances du joueur et envisage de le revaloriser afin d’écarter les prétendants. Un message clair qui a pour but d’éviter toutes rumeurs inutiles.

Manchester United n’abandonne pas Gyökeres

«Ruben vise le triplé», placarde le Manchester Evening News sur sa Une. Le triplé de transfert, pas de titres. Après Cunha et prochainement Mbeumo, le club mancunien veut recruter un 9. Comme expliqué dans la revue de presse de dimanche et comme révélé, le dossier Gyökeres est toujours d’actualité. Manchester United tente de doubler Arsenal qui galère toujours à se mettre d’accord avec le Sporting. Un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs. Problème, comme le rapporte Record, le Suédois ne jure que par Arsenal. Nul doute que Ruben Amorim n’a pas dit son dernier mot et tentera de convaincre son ancien joueur.