OM-Charleroi : les compos sont là

L’OM poursuit sa préparation. Après son large succès, dimanche, face à l’Excelsior Maassluis (5-0), club de 3e division néerlandaise, Marseille retrouve déjà les terrains face à l’Olympic Charleroi, club de 2e division belge, aux Pays-Bas au centre d’entraînement des Oranje (Coup d’envoi à 18h00, un match à suivre sur FM). L’occasion pour Roberto De Zerbi de poursuivre sa revue d’effectif.

Pour cette rencontre, De Zerbi remet le onze qui a disputé la seconde période, dimanche. De Lange débute dans la cage avec Egan-Riley, Kondogbia, Cornelius et Lirola devant lui. Bakola et Nadir sont alignés dans l’entrejeu avec Abdallah, Harit et Vaz en soutien de Maupay.

Les compositions officielles :

Olympic Charleroi : à venir

OM : De Lange - Egan-Riley, Kondogbia, Cornelius, Lirola - Bakola, Nadir - Abdallah, Harit, Vaz - Maupay