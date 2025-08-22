Le groupe de l’OL contre Metz avec Greif et Tolisso

Ce samedi, l’OL accueille le FC Metz pour sa première à domicile de la saison. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les Gones qui chercheront à capitaliser sur leur belle victoire acquise à Lens la semaine passée (0-1). Pour s’offrir un premier succès à la maison ce week-end, Paulo Fonseca pourra s’appuyer sur un groupe presque au complet.

Un temps incertain pour la rencontre, Corentin Tolisso, le capitaine des Gones, est bien présent pour l’occasion. Dernière recrue lyonnaise, le gardien Dominik Greif est convoqué même s’il ne sera pas titulaire au profit de Rémy Descamps. Les autres recrues sont bien présentes tout comme la jeune pépite rhodanienne Khalis Merah.