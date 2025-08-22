Bayern Munich - RB Leipzig : les compositions officielles

La Bundesliga débute ce vendredi soir. Le Bayern Munich accueille le RB Leipzig en ouverture à l’Allianz Arena (coup d’envoi 20h30, un match à suivre sur FM). Les Bavarois, champions en titre et récents vainqueurs de la Supercoupe face à Stuttgart (2-1), s’avancent en favoris dans ce nouvel exercice et veulent commencer par une victoire dans ce choc du foot allemand. En revanche, Leipzig, seulement septième la saison passée et privé d’Europe, se doit de redresser la barre et un résultat sur la pelouse du FCB serait un excellent signal.

Pour cette rencontre, Vincent Kompany doit composer sans Davies, Ito, Musiala ou encore Pavlovic. Il reste en 4-2-3-1 avec Stanisic à gauche de la défense. Deux Bleus sont titulaires avec Upamecano en défense centrale, épaulé par Tah, et Olise en soutien de Kane. Arrivé de Liverpool cet été, Diaz débute à gauche de l’attaque avec Gnabry de l’autre côté. En face, Ole Werner, ancien coach du Werder Brême, est privé d’Henrichs ou encore Maksimovic. Il lance sa formation en 4-3-3 avec le Français Lukeba en défense centrale qui accompagne Orban devant l’inoxydable Gulacsi. Au milieu, Xavi Simons est titulaire avec Schlager et Seiwald. Devant, Openda, passé par Lens, est accompagné des nouveaux arrivants Bakayoko et Diomandé.

Les compositions officielles :

Bayern Munich : Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Olise, Diaz - Kane.

RB Leipzig : Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum - Schlager, Seiwald, Simons - Bakayoko, Openda, Diomandé.