OM : De Zerbi défend la décision d’exclure Rabiot et Rowe

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi est revenu très longuement sur l’affaire Rabiot-Rowe. Le technicien italien, après avoir expliqué sa position sur le sujet, a précisé que cette décision avait bien été prise en concertation avec sa direction. Et la sévérité de l’OM était nécessaire selon lui pour faire de Marseille un grand club.

La suite après cette publicité

«Oui, les choses, on les fait en symbiose avec Medhi. il y a beaucoup de choses qui changent au sien de la Commanderie. Les règles ont changé comme dans tous les grands clubs. Si quelqu’un aime l’OM, on veut que ce soit un grand club et les grands clubs le deviennent de cette manière avec des règles à respecter. Ce ne sont pas des règles de dictateur, ce sont des règles normales. Quand j’étais dans le centre de formation de l’AC Milan, il y avait déjà ces règles. »

La suite après cette publicité

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+