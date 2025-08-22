LdC : Pierre-Emile Højbjerg dévoile ses adversaires rêvés

Il y a l’affaire Rowe/Rabiot, et puis il y a bientôt le tirage au sort de la Ligue des Champions. Après les secousses des derniers jours, l’OM va pouvoir se détendre un peu jeudi prochain à Nyon lorsqu’il connaîtra ses 8 adversaires pour son retour en C1. Cette compétition tient à coeur Pierre-Emile Højbjerg à qui la presse a demandé les adversaires qu’il préférerait rencontrer.

«Le FC Barcelone, le Real Madrid, pourquoi pas Copenhague s’ils se qualifient. Le Bayern Munich, ça ferait plaisir non (il a fini sa formation au Bayern) ? Quand tu joues la Ligue des Champions, tu sais que tu es dans les meilleures équipes d’Europe. Ça donne de la fierté, de l’importance et tout le monde aime ça dans le vestiaire. On a hâte. Le mardi et mercredi, c’est déjà réservé.»