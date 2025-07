CdM 2030 : l’Espagne promet la meilleure édition de l’histoire

Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, s’est montré enthousiaste à l’approche de la Coupe du monde 2030, organisée conjointement par six pays sur deux continents. « Ce sera la meilleure Coupe du monde de l’histoire », a-t-il affirmé, rappelant qu’elle coïncidera avec le centenaire de la première édition. Il prévoit une première réunion en Espagne en septembre, réunissant les six pays hôtes, Espagne, Portugal, Maroc, Uruguay, Argentine et Paraguay, pour poser les fondations du projet.

La suite après cette publicité

Louzán insiste sur l’importance d’une image de marque commune entre « les trois pays sud-américains, l’Espagne, le Portugal et le Maroc ». Pour lui, la réussite de cette édition dépendra d’une coordination étroite avec les grandes instances : « il est essentiel que la FIFA soit avec nous, la Conmebol et l’UEFA elle-même aussi. Nous serons tous là, chacun apportant sa vision. »