Lens s’offre le très prometteur Samson Baidoo

L’été sera chaud dans le nord de la France et Lens continue de fournir les renforts nécessaires à son nouvel entraîneur Pierre Sage. Après avoir vu partir Abdukodir Khusanov à Manchester City et Kevin Danso à Tottenham cet hiver ainsi que Facundo Medina à Marseille alors que Juma Bah est reparti à Manchester City après son prêt, Lens avait besoin de renfort dans un secteur défensif où Jonathan Gradit est l’une des rares valeurs sûres.

Et les Artésiens se sont déjà bien activés avec une première arrivée bouclée, celle de Matthieu Udol (29 ans) en provenance du FC Metz dont il a été l’un des acteurs principaux de la montée en Ligue 1. Mais cela n’était pas suffisant numériquement et Lens a poursuivi ses recherches. Le club du nord de la France a ainsi porté son dévolu sur un jeune élément prometteur, mais déjà rompu aux joutes européennes avec Salzbourg, Samson Baidoo.

Samson Baidoo arrive pour 8M€

Pur produit de la formation autrichienne, le natif de Graz dispose déjà d’une belle expérience puisqu’il a disputé 46 matches avec le FC Liefering, club satellite de Salzbourg en D2 autrichienne ainsi que 71 rencontres avec les Taureaux Rouges. Le défenseur central faisait l’objet d’intérêts de clubs anglais et du Bayer Leverkusen qui ont essayé de damer le pion aux Lensois jusqu’au bout. Mais finalement, les Artésiens ont remporté la mise.

Ainsi, Samson Baidoo débarque du côté du Stade Bollaert-Délelis contre 8 millions d’euros bonus compris. Un joli renfort annoncé via un communiqué : «un parcours qui donne des ailes ! Fort d’une solide expérience au très haut niveau (117 matchs en professionnel) et d’une expérience européenne (16 apparitions en Ligue des Champions) à seulement 21 ans, Samson Baidoo rejoint le Racing en provenance du Red Bull Salzburg. L’international autrichien, qui allie solidité défensive et aisance technique, est Sang et Or pour les cinq prochaines saisons.»