Euro (f) : 65 000 supporters à Londres pour célébrer les championnes d’Europe

Plus de 65 000 personnes se sont réunies mardi dans le centre de Londres pour célébrer les joueuses de l’équipe d’Angleterre, championnes d’Europe 2025. Vêtus de rouge et de blanc, fans de tous âges ont envahi Green Park et le Mall, dans une atmosphère festive et émouvante. Drapeaux peints sur les visages, chants repris à l’unisson et sourires en cascade ont accompagné la parade des Lionnes, applaudies comme de véritables héroïnes nationales.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les Anglaises ont remporté l’Euro féminin 2025 en Suisse, au terme d’une finale tendue face à l’Espagne, conclue par une séance de tirs au but. Le match, physique et accroché, a confirmé la solidité d’un groupe porté par tout un pays. Cette victoire marque une nouvelle étape dans la popularité croissante du football féminin outre-Manche.