Euro (F) : au bout du suspense, l’Angleterre s’impose aux tirs au but contre l’Espagne et glane son second sacre !

La fin d’un tournoi qui aura passionné en Suisse. Véritable réussite, l’Euro 2025 a offert du spectacle depuis plusieurs semaines et deux équipes auront réussi à se frayer un chemin jusqu’en finale. Tenante du titre avec celui glané en 2022, l’Angleterre avait pour objectif de remporter un deuxième championnat d’Europe. Jamais sacrée, l’Espagne qui a remporté la Coupe du monde 2023 (contre l’Angleterre 1-0) et la Ligue des Nations 2024 voulait confirmer sa grande forme en tant que meilleure sélection actuelle. Pour ce match, l’Angleterre optait pour un 4-3-3 avec Lauren Hemp et Lauren James pour accompagner Alessia Russo devant. De son côté, l’Espagne misait sur un 4-3-3 avec Aitana Bonmati et Alexia Putellas dans l’entrejeu. La meilleure buteuse de la compétition Esther Gonzalez était épaulée par Mariona Caldentey et Athenea del Castillo devant.

Et ce sont les Anglaises qui se montraient en première. Lancée en profondeur sur la droite, Alessia Russo tentait alors un tir croisé qui était repoussé par Cata Coll. Lauren James voulait en profiter, mais une défenseuse revenait de justesse (3e). Une alerte qui amenait une réaction espagnole avec ce piqué d’Esther Gonzalez qui passait à côté du cadre (11e). Malgré la possession des Espagnoles, les Anglaises faisaient mal dans l’intensité et Lauren Hamp profitait d’une mauvaise relance de Cata Coll pour déclencher, mais la gardienne espagnole se reprenait en repoussant en corner (19e). Juste derrière, l’Espagne repartait de l’avant avec cette frappe de Mariona Caldentey qui fuyait le cadre (21e).

L’Angleterre est revenue et remporte le titre

Ce n’était que partie remise pour la joueuse d’Arsenal. Alexia Putellas trouvait Ona Batlle sur la droite de la surface anglaise et cette dernière centrait en retrait vers le second poteau. Mariona Caldentey surgissait pour reprendre victorieusement de la tête (1-0, 25e). Menées, les Anglaises n’étaient pas au bout de leurs peines et Lauren James quittait le terrain sur blessure (40e). Chloe Kelly prenait alors sa place pour la suite de la rencontre. Juste après, Aitana Bonmati centrait côté droit pour Esther Gonzalez dont la tête passait à droite du cadre (41e). Après la pause, l’Espagne ne relâchait pas ses efforts à l’image de ce bon travail d’Athenea del Castillo pour Aitana Bonmati dont la frappe était captée par la gardienne (50e). Le rythme accélérait avec une frappe croisée de Mariona Caldentey captée en deux temps par Hannah Hampton (52e). Puis Alexia Putellas manquait sa tentative qui suivait (55e). Malmenées, les Anglaises allaient pourtant revenir dans le match.

Sur un centre parfait de Chloe Kelly côté gauche, Alessia Russo reprenait victorieusement de la tête pour égaliser (1-1, 57e). Un vrai coup au moral pour les Espagnoles et les Anglaises allaient en profiter à l’image de cette tentative de Chloe Kelly qui obligeait Cata Coll à la parade (69e). Après avoir digéré la situation, l’Espagne réagissait, mais la lourde frappe de Claudia Pina sous la barre était captée par Hannah Hampton (74e). Vicky Lopez voyait sa dernière frappe passer au-dessus du cadre (90e +3). Les deux équipes partaient alors en prolongations. Les Espagnols ont nettement dominé, mais les tentatives de Salma Paralluelo (105e +2 et 111e), Claudia Pina (106e) et Vicky Lopez (113e) ne donnaient rien. On avait donc droit à une séance de tirs au but. Beath Mead s’élançait la première, mais glissait en marquant. Une double touche qui la forçait à retirer et Cata Coll repoussait sa tentative. La buteuse Mariona Caldentey voyait de son côté Hannah Hampton repousser. Même chose pour sa coéquipière Aitana Bonmati qui frappait juste derrière. Alors que l’Angleterre reprenait l’avantage, Cata Coll allait remettre son équipe dans le match en éloignant la tentative de Leah Williamson. Mais Salma Paralluelo qui avait enchaîné les ratés avait manqué le cadre. Chloe Kelly s’est chargé d’aller chercher le second titre anglais d’une frappe sous la barre.