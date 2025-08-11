L’Espagne (F) change de sélectionneuse

Grosse surprise au sein de l’équipe nationale espagnole féminine. Après avoir échoué en finale de l’Euro face à l’Angleterre, la Roja change de sélectionneuse. Nommée après le sacre mondial des Espagnoles en 2023, Montse Tomé n’a pas été prolongée par sa fédération qui a choisi de nommer l’inexpérimentée Sonia Bermúdez à sa place.

La suite après cette publicité

« Le comité directeur de la Fédération royale espagnole de football, présidé lors de la séance du 11 août par Rafael Louzán, a reçu le rapport sportif de la direction du département football féminin de la RFEF, à la suite duquel il a été décidé de nommer Sonia Bermúdez, jusqu’à présent sélectionneuse nationale des moins de 23 ans, nouvelle sélectionneuse nationale absolue féminine. Cette décision s’accompagne de celle de ne pas renouveler le contrat de l’actuelle sélectionneuse, Montse Tomé, qui ne poursuivra pas ses fonctions après l’expiration de son contrat avec la RFEF le 31 août 2025. Le conseil d’administration de la Fédération royale espagnole de football a tenu à remercier Montse Tomé pour son travail, son professionnalisme et son dévouement dans le cadre des différentes responsabilités qu’elle a assumées au cours de son mandat au sein des équipes nationales de la RFEF, en particulier lorsqu’elle occupait le poste de sélectionneuse nationale », peut-on lire sur le communiqué.