Newcastle : Alexander Isak a quitté son domicile

Alors qu’Alexander Isak pousse, depuis plusieurs semaines déjà, pour un départ de Newcastle, sa maison de location située à Ponteland, près de la ville, est de nouveau disponible selon The Guardian. En effet, des camions de déménagement ont été aperçus devant la propriété, que l’international suédois avait louée après son arrivée en 2022 en provenance de la Real Sociedad. Absent de la tournée de pré-saison à Singapour et en Corée du Sud, l’attaquant de 25 ans s’entraîne à l’écart sur ordre d’Eddie Howe, qui l’a également exclu d’un barbecue organisé avec l’équipe. Liverpool, qui a déjà vu sa première offre de 138 millions d’euros rejetée, reste intéressé, malgré la demande de Newcastle de rehausser le montant de l’offre. Un compromis pourrait être trouvé, à condition que les Magpies finalisent l’arrivée d’un nouvel avant-centre.

Liverpool souhaite encore se renforcer en attaque malgré l’arrivée d’Hugo Ekitike. Après la défaite lors du Community Shield, le capitaine, Virgil van Dijk s’est exprimé au sujet de l’arrivée d’un nouveau profil offensif : « on vient de perdre Darwin (Nuñez, ndlr). Il est parti en Arabie saoudite. On a perdu Lucho (Luis Diaz, ndlr). Il est parti au Bayern. On va voir ce que le mercato nous réserve… Je pense qu’il y a la place pour qu’un attaquant nous rejoigne ». Une déclaration forte qui montre bien les ambitions des Reds pour la fin du mercato.