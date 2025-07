Nouvel accord XXL pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich a trouvé un nouvel allié de poids : Emirates. La compagnie aérienne de Dubaï devient sponsor et partenaire du club allemand pour une durée de sept ans, à hauteur de 35 millions d’euros au total selon le journal allemand Sport Bild. Même si le logo d’Emirates ne figurera pas sur le maillot principal, pour le moment réservé à Deutsche Telekom, cet accord marque une avancée stratégique pour les deux parties. Le Bayern renforce son attractivité internationale, tandis qu’Emirates accroît sa visibilité en Allemagne via le club le plus titré de Bundesliga.

Cet engagement étonne, car Emirates privilégie habituellement les partenariats très visibles, notamment sur les maillots de clubs comme le Real Madrid, Arsenal ou encore le Milan AC. Malgré l’absence de vols commerciaux vers l’Allemagne, la compagnie mise ici sur une présence médiatique forte. Ce partenariat pourrait également bénéficier aux tournées du Bayern en Asie et au Moyen-Orient. L’annonce officielle est attendue dans les prochains jours, en même temps que le renouvellement du contrat avec Telekom, prolongé jusqu’en 2032 pour 65 millions d’euros par saison.