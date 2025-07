Le RC Lens toujours sur Saud Abdulhamid

Recruté l’été dernier à Al-Hilal, l’international saoudien Saud Abdulhamid n’a pas obtenu le temps de jeu espéré du côté de l’AS Roma. Pourtant, il était un titulaire incontournable dans ses précédents clubs et en sélection saoudienne. Les clubs français ont flairé la bonne affaire potentielle. En mai dernier, le RC Lens et Toulouse avaient déjà pris contact.

La suite après cette publicité

Et le Téfécé avait visiblement pris une longueur d’avance. Sauf que le dossier peine à se conclure et que le RC Lens est revenu à la charge ces derniers jours. La piste est donc toujours d’actualité pour renforcer le poste de latéral droit, ou piston droit. Malgré tout, Toulouse est toujours confiant pour la signature du joueur de 26 ans et espère même pouvoir officialiser le transfert d’ici la fin de semaine. Affaire à suivre donc.