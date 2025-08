Le PSV Eindhoven remporte la Supercoupe des Pays-Bas

Ce dimanche se déroulait la Supercoupe des Pays-Bas entre le champion sortant le PSV Eindhoven et le vainqueur de la Coupe des Pays-Bas, Go Ahead Eagles. Et c’est le petit Poucet qui a ouvert le score grâce à Mathis Suray (35e).

Néanmoins, le PSV Eindhoven a égalisé en fin de match suite au but contre son camp de Gerrit Nauber (78e). Finalement, c’est l’ancien Barcelonais Sergino Dest (84e) qui a permis la victoire 2-1 des Boeren.